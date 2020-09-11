Şırnak İlim Yayma Cemiyeti'nden Yazar Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Şırnak İlim Yayma Cemiyeti, Yazar Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Şırnak İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına Mütercimler hakkındaki suç duyurusu dilekçelerini verdi.

Ardından gazetecilere açıklamada bulunan İlim Yayma Cemiyeti Şırnak Temsilcisi Rezzan Birlik, Erol Mütercimler'inin imam hatiplilere hakaret ve iftirada bulunduğunu, sözlerin vicdani, ahlaka sığmadığını söyledi.

"Bu söylem aynı zamanda ülkenin birliğini zehirlemekte, toplumda kin ve nefretin yayılmasına sebep olmaktadır" diyen Birlik, şunları kaydetti:

"Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki, davranışları ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İmam Hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil Türkiye'yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılması için Adalet Bakanlığımızı ve savcılarımızı göreve davet ediyoruz."

Cemiyet olarak iftiralara karşı hukuki haklarını kullanacaklarını vurgulayan Birlik, iş insanı, siyasetçi, akademisyenleri Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet etti.