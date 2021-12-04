ŞIRNAK İLİMİZDE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Şırnak Valiliğimizin himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğünün müştereken hazırladığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nezir Tatar, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, TSO Başkanı Osman Geliş, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan;

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bütün engelli vatandaşlarımızın ve onların değerli ailelerinin gününü kutluyorum, mutluluklara, huzura, sağlığa, iyiliklere ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu dünyadaki yaşamı hep birlikte paylaşıyoruz. Elbette bu yolda nispeten avantajlı olanların dezavantajlı olanlara sahip çıkması, onlara yol vermesi, önlerindeki engelleri kaldırması gerekir. Bu durum devlet ve millet olarak hepimizin görevi ve vicdani sorumluluğudur. " dedi.

Yeter ki sevgide eksiklik olmasın, vicdanlarda, gönüllerde engel bulunmasın, bütün engeller aşılır diyen Vali Pehlivan,

"Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklarımız, devletimizin kurum ve kuruluşları, sivil toplum teşkilatları bu gayeye(engelleri aşmaya) odaklanmış durumdadır. Yapılan yasal düzenlemeler, tanınan haklarla engelli kardeşlerimizin sağlıkla, eğitimle, istihdamla ilgili ihtiyaçlarının karşılanması hususunda ve birçok alanda adımlar atılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılan düzenlemelerle ülke genelinde binlerce engelli kardeşimiz kamuda istihdam edildi. Şırnak İlimizde de 287 engelli kardeşimizin kamuda istihdamı sağlandı. İşini kurmak isteyen engelli kardeşlerimize hibe destekleri verildi. Son dönemde 6 engelli kardeşimize iş kurmaları maksadıyla 250 bin TL'nin üzerinde hibe desteği sağlandı.

Engelli kardeşlerimiz için eğitim konusu çok önemlidir. Bu konuda da İlimizde 38 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz var. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün denetimi altındaki bu merkezlerimizde 5 binin üzerinde engelli kardeşimiz hizmet alıyor. İl genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 5 Özel Eğitim Okullarımız var. 190 öğrencimiz olan bu okullarımızda, 91 öğretmenimiz görev alıyor. Bunlar içerisinde anaokulumuz, mesleki eğitim okulumuz ve uygulama okulumuz var. Ayrıca yine özel eğitim ihtiyacı olan kardeşlerimiz için İl genelinde 49 özel eğitim sınıfımız var; 160 öğrencimiz, 86 da öğretmenimiz görev alıyor.

İl genelinde 5546 engelli kardeşimize devletimiz tarafından evde bakım ücreti ödeniyor. Ayrıca 8 bin 200 vatandaşımıza da malullük maaşı ödemesi gerçekleştiriliyor. İdil ilçemizde 130 engelli kardeşimizin hizmet aldığı Engelli Bakım Merkezimiz var. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak, iyileştirmek adına bütün bu gayretler, bu destekler artarak devam ediyor, devam edecek. Engelli kardeşlerimiz için ne kadar çaba göstersek azdır.

Engelli kardeşlerimizin sosyokültürel sahada, spor alanında, edebiyatta, sanatta, siyasette, kamuda, özel sektörde, her alanda başarıları bizleri gururlandırıyor. Ulusal düzeyde de yerelde de pek çok başarılara imza atıyorlar. Örneğin Ampute Futbol Milli Takımı Uluslararası düzeyde üst üste iki yıl şampiyon olmak suretiyle hepimizin gözlerini yaşarttı, mutlu etti, gururlandırdı. İlimizde de aynı şekilde spor sahasında engelli kardeşlerimiz çok güzel başarılar elde ediyorlar. En son tenis sporunda Milli Takıma giren kardeşlerimiz oldu. Diğer branşlarda da engelli kardeşlerimiz aynı gayretle başarılarını ortaya koyuyorlar. Onları elimizden geldiğince destekliyoruz. Onlar başardıkça, onları örnek alanlara yeni rotalar çiziyorlar, bizleri de hep birlikte gururlandırıyorlar.

Burada bulunan engelli kardeşlerimiz ve onların değerli ailelerinin şahsında bütün engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum. Sadece bugün değil her gün yanınızda, yakınınızda olduğumuzu bilmenizi istirham ediyorum. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzelliklerle dolu günlerde bir araya gelmek ve her alanda sizlerin başarılarına tanıklık etmek dileği ve duasıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. " dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı vesilesiyle Belediye Başkanı Yarka da bir konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Ardından Şırnak İlimizin herkes tarafından sevilen siması Feka Ağa da sahneye çıkarak selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Engelliler günü programı; Özel Eğitim Meslek Okulu, Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Kafkas dans gösterisi, step gösterisi, kurdele dans gösterisi, çayır çimen geze geze dans gösterisi, meslek tanıtım gösterisi, Türk vals dans gösterisi ve ritim ve koro çalışması etkinliği ile devam etti.

Daha sonra Şırnak Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğunun hazırladığı tiyatro oyunu sergilendi. 2018 yılında hayatlarını evlilikle taçlandıran engelli çiftimizden Hasan Barın, tiyatro esnasında eşi Meryem Barın'a sürpriz yaparak daha önce yapamadığı evlilik teklifini gerçekleştirdi, programa katılanlar duygu dolu anlar yaşadı.

Günün anısına pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından Vali Pehlivan ve İl protokolünün el sanatları ve resim sergisini gezmesiyle program son buldu.