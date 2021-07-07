Üye Girişi
Şırnak İlimizde Hayata Geçirilecek Olan 4 Önemli Proje İçin Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Protokol İmzalandı - Son Dakika

Şırnak İlimizde Hayata Geçirilecek Olan 4 Önemli Proje İçin Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Protokol İmzalandı

07.07.2021 03:06
Şırnak İlimizde Hayata Geçirilecek Olan 4 Önemli Proje İçin Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Protokol İmzalandı, System.String[]

Şırnak İlimizde hayata geçirilecek olan 4 önemli proje için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol imzalandı.

Şırnak İlimizde hayata geçirilecek olan 4 önemli proje için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol imzalandı. Valimiz Ali Hamza Pehlivan, protokol imza seremonisi için ziyaretine gelen Şanlıurfa GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan V. Mehmet Açıkgöz; Başkan Yardımcısı Nusret Mutlu, Bölge Müdür V. Hasan Kılıç ve Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik Genel Koordinatörü Mustafa Avşar ile görüştü.

Valilik makamında yapılan görüşmede protokolü imzalanacak olan projelere ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete Beytüşşebap Belediyesi Başkanı Habib Aşan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel de iştirak etti.

Görüşmenin ardından Vali Pehlivan'ın himayesinde "Tarımsal Altyapının Geliştirilmesi Projesi", "Tarımsal Eğitim Yayım Projesi ve Seracılığa Kadın Dokunuşu Projesi" ve "GAP Tatil Köyü Projesi"nin protokolleri imzalandı.

Seracılığa Kadın Dokunuşu Projesi; 1. 456. 000 TL bütçeli projeye GAP İdaresi desteği yüzde 70/ 1. 019. 200 TL'dir. Proje ile bölgede başarılı bir şekilde uygulanan seracılık faaliyetlerinin geliştirilip kümelenmesi, önemli bir potansiyele ulaşması, seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesiyle organize seracılık alanı oluşturmak hedeflenmektedir. Proje kapsamında 16 aile işletmesine 16 adet birer dekar sera (Poli Etilen örtülü yuvarlak çatılı plastik sera) kurulumu gerçekleştirilecektir.

Tarımsal Altyapının Geliştirilmesi/Meyveciliği Geliştirme Projesi; toplam bütçesi 1. 428. 000 TL'dir. 150 çiftçinin yararlanacağı proje ile İlimiz genelinde birlikte üretim modeliyle çiftçilerin bir araya getirilerek özellikle Antep fıstığı, ceviz, badem ve Kıtılnefs üzümü üretiminin arttırılması amaçlanmaktadır. Yaklaşık 1000 dekar alanda yeni fıstık, badem, ceviz ve bağ alanları tesis edilmesi ve mevcut bulunan yaklaşık 250 dekar bağ alanının rehabilitasyonu planlanmaktadır.

Tarımsal Eğitim Yayım Projesi/Şırnak TEYAP-Meyveciliğin (Antep fıstığı, Ceviz, Bağ) Projesi; toplam bütçesi 333. 333 TL'dir. Projenin amacı bölgenin ekolojik koşullarına uygun sert kabuklu meyve bahçe tesisleri ve modern bağ tesisi kurularak çiftçilerin ekonomik gelir seviyelerinin arttırılması, yeni tarım teknolojileri kullanılarak meyveciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Proje ile 1 çiftçiye 5 dekarlık Antep fıstığı bahçesi tesisi, 1 çiftçiye 5 dekarlık ceviz bahçesi tesisi ve 1 çiftçiye 5 dekarlık telli terbiye bağ tesisi yapılacaktır. Proje kapsamında İlde 335 çiftçiye konusunda uzman olan ve uygulama içerisinde bulunan kişilerce; Sert kabuklu meyve yetiştiriciliği eğitimi, Bağıllık (budama, ilaçlama, gübreleme), Ceviz yetiştiriciliği eğitimi, Antep fıstığı yetiştiriciliği eğitimi, Ürün işleme ve pazarlama eğitimi, Çiftçi örgütlenmesi eğitimi ve Modern bağcılığın bugünü ve geleceği paneli düzenlenecektir. 25 teknik personelin eğitim çalışması yapılacaktır.

Beytüşşebap İlçemizde GAP Tatil Köyü Projesi; toplam 770. 000 TL bütçeli projeye GAP İdaresi desteği 693. 000 TL'dir. Proje ile Beytüşşebap Belediye Başkanlığınca işletilen Zümrüt Kaplıcaları Tesisinin konaklama ve sosyal alan kapasitesinin artırılmasına yönelik ilçenin turizm potansiyeline katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Bununla birlikte zümrüt kaplıcalarına gelecek kişi sayısının artması ile yöre halkının sosyal-ekonomik gücünün artması ve termal turizmin canlanması amaçlanmaktadır.

Şırnak İlimizde Hayata Geçirilecek Olan 4 Önemli Proje İçin Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Protokol İmzalandı

Münir Karaloğlu, Türk Lirası, Şırnak, Ceviz, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Şırnak İlimizde Hayata Geçirilecek Olan 4 Önemli Proje İçin Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Protokol İmzalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltılıyor 00:13 Meteoroloji'nin uyardığı Düzce'de sel felaketi! Mahsur kalanlar var, evler boşaltılıyor Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti 23:21 Son seçim anketinde dengeleri altüst edecek sonuç! Z kuşağının yüzde 44'ü Millet İttifakı'nı tercih etti Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı 22:33 Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı
Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil 21:21 Barcelona bitti! Ne Messi ne de yeni transferler Agüero ve Depay'ın forma giymesi mümkün değil Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır 18:16 Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük 17:42 Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi 16:38 Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi 15:49 Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 26 saat süren sorgusu tamamlandı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın 26 saat süren sorgusu tamamlandı         
00:26
Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu Chiesa'yı defalarca futbolu bırakmış Inzaghi diye anlatan TRT spikeri Levent Özçelik alay konusu oldu         
23:33
Kırmızı mayolu pozuna Kırmızı mayolu pozuna "düşsen kırılan yerin kaynamaz" yorumu yapılan Pınar Altuğ çılgına döndü         
22:44
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu         
22:22
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor         
18:23
Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL         
18:10
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti         
17:11
Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı         
15:59
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
İsmail Balaban annesinin İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim         
15:08
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını söyledi Deniz Akkaya, yıllara meydan okuduğu fiziğinin sırrını söyledi         
11:19
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, olaylı bir gece yaşadı! Yediği tokat sonrası sandalyeden düştü         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 04:20:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak İlimizde Hayata Geçirilecek Olan 4 Önemli Proje İçin Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Protokol İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement