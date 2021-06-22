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Şırnak İlimizde "Telafide Ben de Varım" Programı Kapsamında İki Hafta Sürecek Olan Etkinlik Günleri Başladı - Son Dakika

Şırnak İlimizde "Telafide Ben de Varım" Programı Kapsamında İki Hafta Sürecek Olan Etkinlik Günleri Başladı

22.06.2021 04:04
Şırnak İlimizde

Milli Eğitim Bakanlığımızın açıkladığı "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan "Etkinlik Günleri" Ülkemiz genelinde olduğu gibi Şırnak İlimizde de 21 Haziran itibariyle başladı.

Milli Eğitim Bakanlığımızın açıkladığı "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan "Etkinlik Günleri" Ülkemiz genelinde olduğu gibi Şırnak İlimizde de 21 Haziran itibariyle başladı.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Şehit Bayram Tatar İlkokulunu ziyaret ederek İlimizde öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda fiziksel, sosyal, duygusal, kültürel ve sportif alanlarda okula ve sınıfa özel olarak yapılacak telafi etkinliklerinin startını verdi.

Okula gelişinde İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Okul Müdürü Mehmet Ali Şenel, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Pehlivan, etkinliklerin çocuklar için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Programda konuşma gerçekleştiren Vali Pehlivan,

"Bir buçuk yıldır koronavirüs pandemisiyle mücadele ediyoruz. Sadece Türkiye'miz değil dünyadaki bütün ülkeler pandemiyle yoğun mücadele veriyor. Ülkemizde pandeminin ve koronavirüsle mücadelenin en iyi şekilde yürütülmesi konusunda gerekli adımlar atıldı. Mücadele süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütüldü ve yürütülmeye de devam ediyor. Süreç içerisinde İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri, yine bütün Bakanlıklarımızın kendi görev alanlarıyla ilgili genelge ve talimatları oldu. Bu hizmet alanlarından bir tanesi de Milli Eğitim, Eğitim Öğretim Hizmetleri. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızın çeşitli genelgeleri, okullarımıza kadar takip ettiğimiz uygulamaları oldu.

Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden koronavirüsle mücadele sürecinde öğrencilerimiz maalesef okullarından uzak kaldı. Uzaktan eğitim devreye girdi. Şartların mümkün kıldığı zamanlarda yüz yüze eğitim kısmen yapılabildi ama çoğunlukta da uzaktan eğitim, online sistemler üzerinden yapılmaya çalışıldı. Bu süreç meşakkatli bir süreçti. Bu süreçte başta öğrencilerimiz büyük fedakarlık gösterdi. Burada görüyorum ki çocuklarımızın hepsinin gözü parlıyor, belli ki okula gelmek için can atıyorlar. Okullarını çok özlediler ama buna rağmen sabrettiler ve evde derslerini takip etmeye çalıştılar. Ben hepsini sevgiyle selamlıyorum, bütün öğrencilerimize sevgilerimi sunuyorum. Sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimiz online sistem üzerinden, uzaktan eğitim konusunda EBA destek noktalarından, evlerinden öğrencilerine ulaşmaya çalıştılar. Onlar da meşakkatli bir süreç yaşadılar. Bu vesile ile öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlerimize, Okul İdarecilerimize, velilerimize ve bu sürece dahil olan herkese katkılarından, katılımlarından, eğitim öğretim süreci kesilmesin diye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.

İlde Valilik olarak biz de diğer bütün hizmet alanlarında olduğu gibi aksaklık olmamasına yönelik yerinde ve zamanında gerekli adımları atmaya çalıştık. Çocuklarımızın özelikle de erişim ihtiyacının giderilmesi konusunda ilgili kurumlarımızla çalışmalar yaptık. En ücra köşelere, köylerimizden mezralarımıza kadar internet erişiminin sağlanması konusunda çaba sarf ettik, önemli mesafeler aldık. Çocuklarımızın derslerine, öğretmenlerine EBA sistemi üzerinden, internet üzerinden ulaşımını sağlama gayreti içerisinde olduk. Süreç içerisinde tablet kampanyası yaptık, EBA Mobil Destek Merkezleri oluşturduk. Okullarımızda da EBA destek noktaları oluşturduk. Kolektif bir çalışma anlayışı ile bunu ortaya koymaya gayret ettik. Bu zorlu süreç neticesinde 18 Haziranda, 2020-2021 Eğitim Öğretim Sezonunun öğretim kısmı fiilen tamamlandı. Öğrencilerimizin karneleri de hazırlandı. Bununla birlikte 21 Haziran tarihinden itibaren 2 Temmuza kadar, iki hafta sürecek olan etkinlik günleri dediğimiz yeni bir süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ülke genelinde bugün itibari ile bu uygulama başladı. Hafta boyunca çocuklarımızın daha çok sosyo-psikolojik gelişimine, onların sportif, kültürel faaliyetler yapmalarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. İmkanlar el verdiğince büyük ölçüde çocuklarımızın, öğrencilerimizin ilgi alanları, istek ve beklentileri doğrultusunda faaliyetler yapılacak. Bugün Şehit Bayram Tatar İlkokulundaki aktivitelere nezaret ediyoruz. Bütün okullarımızda bu faaliyetler iki hafta boyunca devam edecek. Meşakkatli, yorucu bir süreçten geçen çocuklarımızın bu etkinliklerden memnun olacağına inanıyoruz. İki hafta boyunca kısmen yeni şeyler öğrenirken, var olan becerilerini geliştirmeye çalışacak, ilgi alanlarına yönelik faaliyetler yapacaklar. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlamayı planladığımız yeni eğitim öğretim sezonuna girmeden önce bu etkinliklerin faydalı olacağına inanıyorum.

Süreci yürütecek olan idarecilerimize ve öğretmenlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini temenni ediyorum. İki hafta sürecek olan Etkinlik Günlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. " dedi.

Ardından çocuklarla bir araya gelerek sohbet eden Vali Pehlivan, okul bahçesinde ve sınıflarda gerçekleştirilen badminton, parkur oyunu, yaratıcı okuma, ebru sanatı, satranç, çiçek ekimi, karpuz şenliği gibi etkinlikler hakkında bilgi alarak bir süre eşlik etti. Çocuklara kitap hediye ederek başarılar diledi.

Şırnak İlimizde Telafide Ben de Varım Programı Kapsamında İki Hafta Sürecek Olan Etkinlik Günleri Başladı

milli eğitim bakanlığı, 21 Haziran, Şırnak, Okul, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Şırnak İlimizde 'Telafide Ben de Varım' Programı Kapsamında İki Hafta Sürecek Olan Etkinlik Günleri Başladı - Son Dakika


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