Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar arası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar arası - Son Dakika

Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar arası

6 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ve İdil ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar arası, System.String[]

ŞIRNAK'ın Silopi ve İdil ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, eğitimde de aksamalara neden oldu. Silopi ve İdil ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.


Silopi, Şırnak, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
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