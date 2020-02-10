Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar arası - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Silopi ve İdil ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, eğitimde de aksamalara neden oldu. Silopi ve İdil ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.