Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar arası - Son Dakika

Şırnak'ın 2 ilçesinde eğitime kar arası
6 saat önce
ŞIRNAK'ın Silopi ve İdil ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:30 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Silopi ve İdil ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Şırnak'ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, eğitimde de aksamalara neden oldu. Silopi ve İdil ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Son Dakika Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı Yoğun kar yağışı nedeniyle 35 ilde okullar tatil edildi Şırnak uludere'de trafonun patlama anı kamerada