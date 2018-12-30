Şırnak'ın 2 İlçesinde Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Şırnak
'ın Beytüşşebap
ve Uludere
ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Beytüşşebap Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Duyuruda, "Kar
yağışının devam etmesi ve meteorolojik uyarlar nedeniyle öğrencilerimizin hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için 31 Aralık
2018 Pazartesi günü tüm ilk ve orta öğretim okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Uludere ilçesinde de kar yağışının etkisini sürdürdüğü, yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:57 Kaynak: AA
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