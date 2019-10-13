Son Dakika Haberleri: Şırnak'ın 53 köyünde eğitime 3 gün ara verildi
Son Dakika Güncel Şırnak'ın 53 köyünde eğitime 3 gün ara verildi

Şırnak'ın 53 köyünde eğitime 3 gün ara verildi

37 dakika önce

Şırnak Valiliği, Suriye sınır hattının yakınlarında bulunan 53 okulda eğitime 3 gün ara verildiğini açıkladı.

Şırnak'ın 53 köyünde eğitime 3 gün ara verildi, System.String[]

Şırnak Valiliği, Suriye sınır hattının yakınlarında bulunan 53 okulda eğitime 3 gün ara verildiğini açıkladı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde Suriye sınırındaki 53 köy okulunda 14 Ekim (dahil) tarihinden itibaren 3 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. İdil ilçesinde Kozluca köyü, Yeşilce mezra, Çığır köyü, Gültepe mezra, Yeniköy mezra, Tepecik köyü, Alakamış köyü, Babet mezra, Gedik köyü, Ocaklı köyü, Yolaçan köyü, Köyceğiz köyü, Çayırlı mezra, Yağmurca köyü, Okçu köyü, Pınarbaşı köyü, Duruköy köyü, Ortaköy köyü, Yavşan köyü ve Yukarı Yavşan mezrasındaki okullarda eğitime ara verildi.

Cizre ilçesinde ise İnci, Keruh, Aşağı Konak, Yeşilyurt, Çavuş köyü, Erdem, Güçlü köyü, Gürsu köyü, Katran köyü, Kebeli köyü, Şabani mezrası, Kurumcu köyü, Sulak köyü, Taşhöyük köyü, Uğur köyü, Varlık köyü, Yakacık, Örencik mezrasındaki okullarda eğitime ara verildi.

Silopi ilçesinde de eğitime ara verilen okulların isimleri şöyle:

"Kavaközü köyü, Yeşilyurt mezrası, Doruklu köyü, Ceylan mezrası, Pınarönü köyü, Ilıcalar mezrası, Ortaköy köyü, Buğdaylı köyü, Bostancı köyü, Babındak mezrası, Mahmutlu köyü, Yankale mezrası, Konutlar mezrası, Çiftlik köyü, Kavallı köyü."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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