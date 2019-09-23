Son Dakika Haberleri: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist...
Son Dakika Güncel Haber

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist...

7 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist..., System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahis çetesi lideri ve kız kardeşi, düğün öncesi gözaltına alındı
PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu! Nefes kesen görüntüler ortaya çıktı Bahis şebekesine yapılan operasyonda evin her yerinden para çıktı! Polis saya saya bitiremedi Amerikan filmlerini aratmayan uyuşturucu kovalamacası kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 08:06:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]