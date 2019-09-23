Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist...
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:58 Kaynak: AA
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
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