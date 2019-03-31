Son Dakika Haberleri: Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

42 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Habip Aşan kazandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Habip Aşan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Habip Aşan 2 bin 105 oy aldı.

Aşan'ın öz geçmişi

1975 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde doğan Aşan, İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1994 yılından beri ilçe müftülüğünde görev yapan Aşan, orta derecede İngilizce ve Arapça biliyor.

Aşan, evli ve 4 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:58 Kaynak: AA

Habip Aşan, AK Parti, Beytüşşebap, Şırnak, Güncel
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