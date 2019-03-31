Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Habip Aşan kazandı.
Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Habip Aşan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Habip Aşan 2 bin 105 oy aldı.
Aşan'ın öz geçmişi
1975 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde doğan Aşan, İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1994 yılından beri ilçe müftülüğünde görev yapan Aşan, orta derecede İngilizce ve Arapça biliyor.
Aşan, evli ve 4 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:58 Kaynak: AA
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