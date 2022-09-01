Alınan bilgiye göre, Sinekli Meydan Mahallesi'nde Osman A'ya ait müstakil kerpiç evde bulunan mutfak tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından yangın başlayan ev kısa sürede alevler içerisinde kaldı.

Kaynak: AA

Beytüşşebap, İtfaiye, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta mutfak tüpünün patladığı ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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