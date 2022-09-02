Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu devam ediyor

02.09.2022 16:43
Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalarda göçerlerin zorlu yayla yolculuğu devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalarda göçerlerin zorlu yayla yolculuğu devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin, Kahnicemet, Hale ve Meydan yaylalarında hayvancılıkla uğraşan göçer ve yerli vatandaşların zorlu mesaisi sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce küçükbaş hayvanın geldiği yaylalar kuzu ve koyunların sesleriyle canlanıyor. Huzur ve güvenliğin sağlandığı bölgelerde besicilikle uğraşan bölge halkı kış hazırlıklarına başladı. Van, Hakkari, Şırnak üçgeninde bulunan Beytüşşebap ilçesinde binlerce vatandaş ilkbahar aylarında yaylaya çıkıyor. Havaların soğumasıyla beraber yaylalardan inmeye başlayan göçerler kış hazırlıklarına başlıyor.

(Serdar Gükçe/İHA)

YORUMLAR
500
Şırnaklı kadınlar şiddete dikkat çekmek için duvarları turuncu ve beyaza boyadı Şırnaklı kadınlar şiddete dikkat çekmek için duvarları turuncu ve beyaza boyadı Şırnak'ta mutfak tüpünün patladığı ev yanarak kullanılamaz hale geldi Şırnak'ta mutfak tüpünün patladığı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:30:59. #1.11#
SON DAKİKA: Göçerlerin zorlu yayla yolculuğu devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement