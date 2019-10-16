Şırnak'ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye'nin kuzeyinde barınan YPG'li teröristler tarafından...
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Şırnak'ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye'nin kuzeyinde barınan YPG'li teröristler tarafından roket ve havan topu atıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:53 Kaynak: İHA
Şırnak'ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye'nin kuzeyinde barınan YPG'li teröristler tarafından roket ve havan topu atıldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ŞIRNAK
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