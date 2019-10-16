Son Dakika Haberleri: Şırnak'ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye'nin kuzeyinde barınan YPG'li teröristler tarafından...
Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye'nin kuzeyinde barınan YPG'li teröristler tarafından...

Şırnak'ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye'nin kuzeyinde barınan YPG'li teröristler tarafından...

1 saat önce

Şırnak'ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye'nin kuzeyinde barınan YPG'li teröristler tarafından roket ve havan topu atıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye'nin kuzeyinde barınan YPG'li teröristler tarafından..., System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesi Katran köyüne Suriye'nin kuzeyinde barınan YPG'li teröristler tarafından roket ve havan topu atıldı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ŞIRNAK

Suriye, Şırnak, Cizre, YPG, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:53 Kaynak: İHA
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