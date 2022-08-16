Yangını fark ederek itfaiyeye ihbarda bulunan vatandaşlar ekipler gelene kadar yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi'nde bir iş yerinin önündeki tahta paletler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Kaynak: AA

Tragger, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cizre'de çıkan yangında 1 iş yeri, 1 araç ve 3 ev hasar gördü - Son Dakika

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