Cizre'de çıkan yangında 1 iş yeri, 1 araç ve 3 ev hasar gördü - Son Dakika
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Cizre'de çıkan yangında 1 iş yeri, 1 araç ve 3 ev hasar gördü

16.08.2022 10:20

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan yangın, 1 iş yeri, 1 araç ve 3 evde hasara yol açtı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan yangın, 1 iş yeri, 1 araç ve 3 evde hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi'nde bir iş yerinin önündeki tahta paletler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark ederek itfaiyeye ihbarda bulunan vatandaşlar ekipler gelene kadar yangına müdahale etti.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında alevlerin sıçraması sonucu 1 iş yeri, 1 kamyonet ve 3 ev hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA

Tragger, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de çıkan yangında 1 iş yeri, 1 araç ve 3 ev hasar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Cizre'de çıkan yangında 1 iş yeri, 1 araç ve 3 ev hasar gördü - Son Dakika
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