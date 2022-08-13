Kaymakamlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, belediyenin konferans salonunda "Kadına el kalkamaz" sloganıyla düzenlenen eğitim programında uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

Kaymakamlık, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cizre'de erkekler, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

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