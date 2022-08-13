Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme" konulu toplantı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme" konulu toplantı yapıldı

13.08.2022 18:36
Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme" konulu toplantı yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme" konulu toplantı yapıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme" konulu toplantı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında kaymakamlığın konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Gümüş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, Aile Destek Merkezi (ADEM) Şırnak İl Koordinatörü Hatice Atan, Halk Eğitimi Merkezi Müdür yardımcıları ile kurum müdürleri katıldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı çalışmaları hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yıl boyunca gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri ile yürüttüğü projelerin sunumu yapıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında açılacak kurslar ve yapılacak etkinliklerin de planlandığı toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra açılacak kurslar konusunda kurumlarla yapılacak iş birlikleri hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Toplantı, kurum müdürlerinin yaygın eğitim faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerileri, dilek ve temennilerinin gündeme alınmasının ardından sona erdi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Hisarcık, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de 'Hayat Boyu Öğrenme' konulu toplantı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:16 Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
17:40 Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
18:24 Türk bayrağına basarak video yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
18:24 Ortağı tarafından öldürülmüştü! Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 18:36:38. #1.11#
SON DAKİKA: Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme" konulu toplantı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement