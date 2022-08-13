Toplantı, kurum müdürlerinin yaygın eğitim faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerileri, dilek ve temennilerinin gündeme alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Hisarcık, Şırnak, Cizre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cizre'de 'Hayat Boyu Öğrenme' konulu toplantı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.