Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi İmam Hatip Caddesi'nde husumetli Y. ve B. aileleri arasında akşam üzeri yaşanan tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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