Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı

01.12.2021 04:10

Kaymakam / Belediye Başkan V. Mehmet Tunç'un katılımıyla İlçe Artukoğlu İlkokulunda öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı.

Kaymakam/ Belediye Başkan V. Mehmet Tunç'un katılımıyla İlçe Artukoğlu İlkokulunda öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı aracılığıyla İlçe genelindeki İlkokullarda okuyan ve yardıma muhtaç olan öğrencilere 1. 111 adet kışlık bot yardımı yapıldı.

Kaymakam/ Belediye Başkan V. Mehmet Tunç beraberinde Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke'nin de katılımıyla, Artukoğlu İlkokulunda okuyan öğrencilere kışlık bot dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Tunç, bot dağıtımının ardından öğretmenler odasında okul yönetimi ve öğretmenler ile bir araya gelerek, öğrencilerin genel durumları hakkında bilgiler aldı. Yusuf Ete

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı - Son Dakika
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