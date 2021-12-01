Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı

Kaymakam/ Belediye Başkan V. Mehmet Tunç'un katılımıyla İlçe Artukoğlu İlkokulunda öğrencilere kışlık bot yardımı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı aracılığıyla İlçe genelindeki İlkokullarda okuyan ve yardıma muhtaç olan öğrencilere 1. 111 adet kışlık bot yardımı yapıldı.

Kaymakam/ Belediye Başkan V. Mehmet Tunç beraberinde Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke'nin de katılımıyla, Artukoğlu İlkokulunda okuyan öğrencilere kışlık bot dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Tunç, bot dağıtımının ardından öğretmenler odasında okul yönetimi ve öğretmenler ile bir araya gelerek, öğrencilerin genel durumları hakkında bilgiler aldı. Yusuf Ete

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.