Şırnak'ta 65 parça tarihi obje ele geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta 65 parça tarihi obje ele geçirildi

06.09.2022 19:27
Şırnak'ta 65 parça tarihi obje ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 61'i sikke, 65 parça küçük boyutlu obje ele geçirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 61'i sikke, 65 parça küçük boyutlu obje ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde çalışma başlattı. Bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 61 adet sikke, 1 adet yüzük ve 3 adet takı obje ele geçirildi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Şırnak, Cizre, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta 65 parça tarihi obje ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta 65 parça tarihi obje ele geçirildi - Son Dakika
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