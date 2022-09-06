Şırnak'ta 65 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 61 sikke, 3 takı malzemesi ve yüzük ele geçirilen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 61 sikke, 3 takı malzemesi ve yüzük ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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