Belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 61 sikke, 3 takı malzemesi ve yüzük ele geçirdi.

Kaynak: AA

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta 65 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve takı ele geçirildi - Son Dakika

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