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Şırnak'ın Cudi Dağında avcılığın önüne geçildi, dağ keçilerinin sayıları arttı - Son Dakika

Şırnak'ın Cudi Dağında avcılığın önüne geçildi, dağ keçilerinin sayıları arttı

15.01.2022 11:01

- Şırnak'ın Cudi Dağında avcılığın önüne geçildi, dağ keçilerinin sayıları arttı Şırnak'ın Cudi Dağının Sefine Bölgesi civarında dağ keçisi sayısında kaçak avcılığın önüne geçilmesiyle birlikte artış yaşandı.

- Şırnak'ın Cudi Dağında avcılığın önüne geçildi, dağ keçilerinin sayıları arttı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cudi Dağının Sefine Bölgesi civarında dağ keçisi sayısında kaçak avcılığın önüne geçilmesiyle birlikte artış yaşandı.

Şırnak Valiliği ve güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla kaçak avcılığın önüne geçilmek için yoğun çalışmalar sarf ediliyor. Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 6 dağ keçisi vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi. Keçiler daha sonra gözden kaybolduğu belirtildi.

Şırnak'ın Cudi Dağında avcılığın önüne geçildi, dağ keçilerinin sayıları arttı
Şırnak'ın Cudi Dağında avcılığın önüne geçildi, dağ keçilerinin sayıları arttı
Şırnak'ın Cudi Dağında avcılığın önüne geçildi, dağ keçilerinin sayıları arttı

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Şırnak, Cudi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ın Cudi Dağında avcılığın önüne geçildi, dağ keçilerinin sayıları arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ın Cudi Dağında avcılığın önüne geçildi, dağ keçilerinin sayıları arttı - Son Dakika
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