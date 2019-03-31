Şırnak'ın Güçlükonak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
55 dakika önce
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bahattin Aktuğ kazandı.
Şırnak
'ın Güçlükonak
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Bahattin Aktuğ
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bahattin Aktuğ bin 474, HDP
adayı Mehmet Emin Kılıç
734, MHP
adayı Yasemin Nas
31 oy aldı.
-Aktuğ'un özgeçmişi-
Bahattin Aktuğ, 1948 yılında Siirt
'in Eruh ilçesi Güçlükonak köyünde doğdu. İlkokulu Güçlükonak'ta, Ortaokulu ise Siirt'te tamamladı. 8 yıl köy koruculuğu görevini yaptı. Aktuğ, evli ve 12 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:51 Kaynak: AA
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