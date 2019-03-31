Son Dakika Haberleri: Şırnak'ın Güçlükonak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Şırnak'ın Güçlükonak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

55 dakika önce

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bahattin Aktuğ kazandı.

Şırnak'ın Güçlükonak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bahattin Aktuğ kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bahattin Aktuğ bin 474, HDP adayı Mehmet Emin Kılıç 734, MHP adayı Yasemin Nas 31 oy aldı.

-Aktuğ'un özgeçmişi-

Bahattin Aktuğ, 1948 yılında Siirt'in Eruh ilçesi Güçlükonak köyünde doğdu. İlkokulu Güçlükonak'ta, Ortaokulu ise Siirt'te tamamladı. 8 yıl köy koruculuğu görevini yaptı. Aktuğ, evli ve 12 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:51 Kaynak: AA

Bahattin Aktuğ, AK Parti, Şırnak, Güçlükonak, Güncel
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