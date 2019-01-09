Son Dakika Haberleri: Şırnak'ın Hakkari ve Siirt Yolları Kapandı, 3 İlçede Okullar Tatil

Şırnak'ın Hakkari ve Siirt Yolları Kapandı, 3 İlçede Okullar Tatil

47 dakika önce

Şırnak'ta, Hakkari ve Siirt ile ulaşımın sağlandığı yollar, kar nedeniyle kapandı.

Şırnak'ın Hakkari ve Siirt Yolları Kapandı, 3 İlçede Okullar Tatil, System.String[]
Şırnak'ta, Hakkari ve Siirt ile ulaşımın sağlandığı yollar, kar nedeniyle kapandı. Kar yağışının yoğun sürdüğü merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 33 köy yolunun da kapanmasıyla eğitime bugün ara verildi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Şırnak'ta ulaşımda aksamalar yaşandı. Şırnak'tan, ulaşımın sağlandığı Hakkari ile Siirt karayolları, yoğun kar yağış nedeniyle kapandı. Ulaşım sağlanamayan yolların açılması için çalışma başlatıldı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki 33 köy yolu da kar nedeniyle kapandı. Kar yağışının sürdüğü merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki okullar bugün için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirilen ilçelerdeki yolların açılması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:11 Kaynak: DHA

Kar, Siirt, Hakkari, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı ABD Polisi, 3 Saat Boyunca Kapı Zilini Yalayan Adamı Arıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:58:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ın Hakkari ve Siirt Yolları Kapandı, 3 İlçede Okullar Tatil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]