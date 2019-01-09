Son Dakika Haberleri: Şırnak'ın Hakkari ve Siirt Yolları Kapandı, 3 İlçede Okullar Tatil (2)

Şırnak'ın Hakkari ve Siirt Yolları Kapandı, 3 İlçede Okullar Tatil (2)

53 dakika önce

BEYTÜŞŞEBAP'TA OKULLAR YARIN DA TATİLŞırnak'ı Beytüşşebap ilçesinde, kar nedeniyle eğitimde tatil yarın da sürecek.

Şırnak'ın Hakkari ve Siirt Yolları Kapandı, 3 İlçede Okullar Tatil (2), System.String[]
BEYTÜŞŞEBAP'TA OKULLAR YARIN DA TATİL

ŞırnakBeytüşşebap ilçesinde, kar nedeniyle eğitimde tatil yarın da sürecek. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı bugün eğitime ara verilirken, olumsuz havanın etkisinin sürmesi üzerine okullar yarın da tatil edildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan yapıla yazılı açıklamada, "Aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizdeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2019 Perşembe günü bir gün ara verilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki hamile ve engelli kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacak" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:25 Kaynak: DHA

Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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