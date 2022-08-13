İdil'de çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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İdil'de çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı

13.08.2022 12:51
İdil'de çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı

Şırnak'ın İdil ilçesinde 25 çiftçiye 80 bin marul, domates ve salatalık fidesi desteği sunuldu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 25 çiftçiye 80 bin marul, domates ve salatalık fidesi desteği sunuldu.

Kurtuluş köyünde düzenlenen törene katılan Vali Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, kentin değişim ve gelişime açık olduğunu söyledi.

Salgın döneminde tüm dünyada üretimin öneminin arttığına işaret eden Bilgin, üretim için kentin tarım alanında desteklenmesi için tüm kurumlarla sahada olduklarını belirtti.

Bilgin, şöyle dedi:

"Kentte sebzeciliğin gelişmesi için sera ve fide desteği veriyoruz. Halkımız yeter ki üretsin, her türlü desteği vermeye hazırız. Kadınlarımızı özellikle destekliyoruz. Kadın ve gençlerin ekonomik anlamda özgürleşmesi önemli. Bölge festivallerle, kültürle, turizmle, sanatla, tarım ve üretimle anılmaya başladı. Artık bu alanda tanınan bir il olacağız ve gayret sarf edeceğiz."

İdil ve Cizre ilçelerinde tarlalarda tarıma engel olan taş sorununa da değinen Bilgin, başlattıkları proje ile taşları temizleyip sorunu çözeceklerini ifade etti.

Çiftçilerden Abdurrahman Tekdemir ise geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği yüzde 75 destekle seracılığa başladığını söyledi.

Geçen yıl marul ektiğini ve verimden memnun olduğunu anlatan Tekdemir, "Bu sene de domates ektim ve çok güzel ürün aldım. Sera desteğinden sonra bugün de bize fide desteği verdiler. Çok memnun kaldım, teşekkür ederim." dedi.

Vali Bilgin daha sonra kadın çiftçilerle serada fide dikti.

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Kaynak: AA

Osman Bilgin, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdil'de çiftçilere sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika

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