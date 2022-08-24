Öldürülen anne ve 3 kızın otopsi işlemleri devam ediyor - Son Dakika
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Öldürülen anne ve 3 kızın otopsi işlemleri devam ediyor

24.08.2022 10:04
Öldürülen anne ve 3 kızın otopsi işlemleri devam ediyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde babaları tarafından öldürülen 3 kız çocuğu ile annelerinin otopsi işlemleri sürüyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde babaları tarafından öldürülen 3 kız çocuğu ile annelerinin otopsi işlemleri sürüyor.

İdil ilçesi Yenimahalle Botaş Caddesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda hayatını kaybeden anne Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ın (13) cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin devam ettiği hastanede aile yakınlarının bekleyişi sürüyor. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Şırnak Devlet Hastanesi, Şırnak, Botaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öldürülen anne ve 3 kızın otopsi işlemleri devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öldürülen anne ve 3 kızın otopsi işlemleri devam ediyor - Son Dakika
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