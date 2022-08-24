İdil ilçesi Yenimahalle Botaş Caddesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda hayatını kaybeden anne Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ın (13) cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin devam ettiği hastanede aile yakınlarının bekleyişi sürüyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak Devlet Hastanesi, Şırnak, Botaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Öldürülen anne ve 3 kızın otopsi işlemleri devam ediyor - Son Dakika

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