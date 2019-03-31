Şırnak'ın İdil İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Songül Erden...
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Şırnak'ın İdil ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Songül Erden kazandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Songül Erden kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Songül Erden 6 bin 75, AK Parti adayı İsmail Genç bin 474, MHP adayı Mehmet Ali Dağ 564 oy aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:07 Kaynak: AA
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