Son Dakika Haberleri: Şırnak'ın İdil İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Songül Erden...

Şırnak'ın İdil İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Songül Erden...

26 dakika önce

Şırnak'ın İdil ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Songül Erden kazandı.

Şırnak'ın İdil İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Songül Erden..., System.String[]
Şırnak'ın İdil ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Songül Erden kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Songül Erden 6 bin 75, AK Parti adayı İsmail Genç bin 474, MHP adayı Mehmet Ali Dağ 564 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:07 Kaynak: AA

İdil, Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Songül Erden, Güncel
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