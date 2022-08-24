Bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü (2)

24.08.2022 16:35

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kişi, eşi ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü.

Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kişi, eşi ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde Hasan K, gece evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife K'ye (13) pompalı tüfekle ateş etti.

Daha sonra silahıyla karakola giden Hasan K, eşini ve çocuklarını öldürdüğünü belirtti.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Hasan K'nin eşi ve 3 kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine gönderildi.

Gözaltına alınan zanlı Hasan K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım 3 çocuğunu ve karısını öldüren şahısla ilgili yeni detay! 15 yıl önce psikolojik tedavi görmüş 3 çocuğunu ve karısını öldüren şahısla ilgili yeni detay! 15 yıl önce psikolojik tedavi görmüş
Kaynak: AA

Şırnak, Botaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
15:29 Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım
15:23 Beşiktaş, İngiliz devinden Dele Alli'yi kiraladı
15:22 Ünlü oyuncu Sinem Uslu, kemoterapi tedavisi gören annesi kan bağışında bulunulmasını istedi
15:04 CHP'li Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Sen saltanat gemisindesin ama biz Bandırma Vapuru'ndayız!
14:44 ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 16:35:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement