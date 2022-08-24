Bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü (2)

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde Hasan K, gece evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife K'ye (13) pompalı tüfekle ateş etti.

Şırnak'ta 3 çocuğunu ve eşini katleden adamdan ilk ifade: Sesler duydum, beni öldüreceklerini düşündüğüm için sıktım

Kaynak: AA

Şırnak, Botaş, Güncel, Son Dakika

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