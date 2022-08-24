Şırnak'ta eşini ve üç kızını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta eşini ve üç kızını öldüren zanlı tutuklandı

24.08.2022 18:15

Şırnak'ın İdil ilçesinde eşi ile 3 kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan Karaaslan, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde eşi ile 3 kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Hasan Karaaslan, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler ise ilçeye gönderildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde gece saat 01.30 sıralarında eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı öldüren baba Hasan Karaaslan, emniyet güçlerine teslim olduktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla İdil ilçesinin merkez mezarlığına defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Şırnak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta eşini ve üç kızını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta eşini ve üç kızını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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