Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle katleden adam, keşif için eve götürüldü! Öfkeli mahalleli polis aracını taşladı - Son Dakika
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Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle katleden adam, keşif için eve götürüldü! Öfkeli mahalleli polis aracını taşladı

27.08.2022 13:14

Şırnak'ta eşi Leyla ile 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp teslim olan Hasan Karaaslan, keşif için ekipler tarafından eve götürüldü. Çelik yelek giydirilen Karaaslan'a olay yerinde keşif yaptırıldıktan sonra evden çıkarılırken çoğunluğu kadın olan mahallelinin tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin bindirildiği polis aracının arkasından taş atıldığı anlar yer alıyor.

24 Ağustos günü saat 01.30 sıralarında 8 çocuk babası Hasan Karaaslan, evde uyuyan eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'a pompalı tüfekle ateş etti. Çocuklar olay yerinde hayatını kaybetti, Leyla Karaaslan ise çığlık atarak diğer odaya kaçtı. Ancak Hasan Karaaslan, eşinin peşinden gidip onu da öldürdü.

DİĞER ÇOCUKLARINI DA ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Daha sonra yandaki annesinin evinin bahçesinde uyuyan 2 çocuğuna yönelen Karaaslan, komşuları görünce aracına binip, polis merkezine giderek teslim oldu. Anne ve 3 kızı, otopsi işlemlerinin ardından İdil ilçesine bağlı Sırt köyünde yan yana defnedildi. Bu arada Karaaslan'ın 2 çocuğunun fındık işçisi olarak Karadeniz Bölgesi'ne gittiği, diğerinin ise İstanbul'da bulunduğu belirtildi.

Eşini ve 3 kızını öldüren şüpheliye keşif sonrası mahallelinin tepkisi kamerada

"SESLER DUYDUM"

Karaaslan, polise verdiği ifadede olaydan 5 gün önce inşaat halindeki evini 800 bin TL'ye sattığını, bu durumdan sonra birtakım sesler duyduğunu ileri sürdü. Bu sesler nedeniyle zayıf düştüğünü, olay sırasında da kendinde olmadığını iddia eden Karaaslan, "Ben de 'Delirttiniz beni' dedim. Klimanın altında, köşede duran tüfeği elime aldım. Eşim ve çocuklarımın olduğu odaya geçtim. Tüfekle birlikte odaya girdiğimde, eşimin ve kızlarımın seslerini duydum. Eşim koridora doğru kaçtı. Tamamen hatırlamamakla birlikte bir defa daha ateşlemiş olabilirim" dedi.

KEŞİFTEN SONRA MAHALLELİ KARAASLAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Karaaslan, ifadesinin ardından keşif için çelik yelek giydirilerek eve götürüldü. Evde olayı anlatan Karaaslan, daha sonra dışarı çıkarıldı. Durumu öğrenen mahallelinin, Karaaslan'a tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı. Çoğu kadın olan kalabalığı polisler uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre avluda kapının arkasından bekletilen Karaaslan, daha sonra polis aracına bindirildi. Araç uzaklaşırken bazı kadınlar yerden aldıkları taşları fırlattı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen evin içinin de savaş alanına döndüğü görüldü.

Karaaslan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu Antalya'da bir aile cep telefonuyla oynamaya dalan çocuklarını otobüste unuttu EŞİNİ VE 3 KIZINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE KEŞİF SONRASI MAHALLELİNİN TEPKİSİ KAMERADA EŞİNİ VE 3 KIZINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE KEŞİF SONRASI MAHALLELİNİN TEPKİSİ KAMERADA
Kaynak: DHA

Çocuk, Botaş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle katleden adam, keşif için eve götürüldü! Öfkeli mahalleli polis aracını taşladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle katleden adam, keşif için eve götürüldü! Öfkeli mahalleli polis aracını taşladı - Son Dakika
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