EŞİNİ VE 3 KIZINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE KEŞİF SONRASI MAHALLELİNİN TEPKİSİ KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

EŞİNİ VE 3 KIZINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE KEŞİF SONRASI MAHALLELİNİN TEPKİSİ KAMERADA

27.08.2022 13:45

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde eşi Leyla (37) ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle öldürüp, teslim olan Hasan Karaaslan'a (40), çelik yelek giydirilip olay yerinde keşif yaptırıldıktan sonra evden çıkarılırken çoğunluğu kadın olan mahallelinin tepki...

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde eşi Leyla (37) ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle öldürüp, teslim olan Hasan Karaaslan'a (40), çelik yelek giydirilip olay yerinde keşif yaptırıldıktan sonra evden çıkarılırken çoğunluğu kadın olan mahallelinin tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kadınları, şüphelinin bindirildiği polis aracının arkasından taş attıkları görüldü.

Olay, 24 Ağustos günü saat 01.30 sıralarında Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde meydana geldi. 8 çocuk babası Hasan Karaaslan, evde, uyuyan eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'a pompalı tüfekle ateş etti. Çocuklar olay yerinde hayatını kaybetti, Leyla Karaaslan ise çığlık atarak diğer odaya kaçtı. Ancak Hasan Karaaslan, eşinin peşinden gidip onu da öldürdü. Daha sonra yandaki annesinin evinin bahçesinde uyuyan 2 çocuğuna yönelen Karaaslan, komşuları görünce aracına binip, polis merkezine giderek teslim oldu. Anne ve 3 kızı, otopsi işlemlerinin ardından İdil ilçesine bağlı Sırt köyünde yan yana defnedildi. Bu arada Karaaslan'ın 2 çocuğunun fındık işçisi olarak Karadeniz Bölgesi'ne gittiği, diğerinin ise İstanbul'da bulunduğu belirtildi.

Karaaslan, polise verdiği ifadede olaydan 5 gün önce inşaat halindeki evini 800 bin TL'ye sattığını, bu durumdan sonra birtakım sesler duyduğunu ileri sürdü. Bu sesler nedeniyle zayıf düştüğünü, olay sırasında da kendinde olmadığını iddia eden Karaaslan, Ben de 'Delirttiniz beni' dedim. Klimanın altında, köşede duran tüfeği elime aldım. Eşim ve çocuklarımın olduğu odaya geçtim. Tüfekle birlikte odaya girdiğimde, eşimin ve kızlarımın seslerini duydum. Eşim koridora doğru kaçtı. Tamamen hatırlamamakla birlikte bir defa daha ateşlemiş olabilirim dedi.

KEŞİFTEN SONRA MAHALLELİ KARAASLAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Karaaslan, ifadesinin ardından keşif için çelik yelek giydirilerek eve götürüldü. Evde olayı anlatan Karaaslan, daha sonra dışarı çıkarıldı. Durumu öğrenen mahallelinin, Karaaslan'a tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı. Çoğu kadın olan kalabalığı polisler uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre avluda kapının arkasından bekletilen Karaaslan, daha sonra polis aracına bindirildi. Araç uzaklaşırken bazı kadınlar yerden aldıkları taşları fırlattı. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen evin içinin de savaş alanına döndüğü görüldü.

Karaaslan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle katleden adam, keşif için eve götürüldü! Öfkeli mahalleli polis aracını taşladı Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle katleden adam, keşif için eve götürüldü! Öfkeli mahalleli polis aracını taşladı Anız yangınında motosiklet küle döndü Anız yangınında motosiklet küle döndü
Kaynak: DHA

Çocuk, Botaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİNİ VE 3 KIZINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE KEŞİF SONRASI MAHALLELİNİN TEPKİSİ KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:36 Türkiye'de balıkçıların ağına takılmıştı! 30 kişiyi aynı anda öldürecek güce sahip olduğu ortaya çıktı
19:05 Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı
18:35 Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor
18:24 Suriye'ye operasyon ne zaman? İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıtladı
18:09 Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor
17:49 Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
17:18 Tartıştığı kadın, komiser yardımcısını başından vurarak öldürdü
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 19:49:03. #1.12#
SON DAKİKA: EŞİNİ VE 3 KIZINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİYE KEŞİF SONRASI MAHALLELİNİN TEPKİSİ KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement