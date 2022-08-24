Şırnak'ta komşular vahşeti gerçekleştiren babayı anlattı

Şırnak'ın İdil ilçesinde eşini ve 3 çocuğunu katleden Hasan Karaaslan'ın komşuları, zanlının psikolojik sorunları olduğunu, bu yüzden katliamı yapmış olabileceğini söyledi.

İdil ilçesinde Hasan Karaaslan, gece saatlerinde eşini ve 3 çocuğunu katletti. Olay anında komşuları olan babaannelerinin evinde olan 2 çocuğu katliamdan kurtuldu. Zanlı Karaaslan olayı gerçekleştirdikten sonra emniyete giderek silahı ile birlikte teslim oldu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden üç kız ve annenin cansız bedenlerini otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesine götürdü.

Komşularından Ali Yıldırım, Karaaslan'ın psikolojik sorunları yüzünden cinayetleri işlemiş olabileceğini değerlendirdi. Ali Yıldırım, "Hasan'la kaç seneden beridir komşuyuz. Dün akşam silah seslerine uyandım. Balkona çıktığımızda eşini ve 3 kızını öldürmüştü. Olayı duyduğumuzda çok şaşırdım. Çünkü kendisi kendi halinde sakin biriydi. Bir tane aracı vardı onunla nakliye işi yapıyordu. Sağa sola çok karışan biri değildi. Bu olayı vahşetle karşılıyorum. Psikolojik sorunları vardı. Psikolojik sıkıntıdan dolayı olduğunu, bunalıma girmiş o şekilde cinayetleri işlediğini düşünüyorum" dedi.

Muhittin Özcan ise gece 01.30'da komşularının katliam yaptığını söyledi. Özcan, "Komşuluğu çok güzeldi. Duyduğumuza göre sorunları vardı. Psikolojik sorunları oluyordu. Fakat hiç kimseye zararı yoktu. Bu olayı duyduktan sonra gerçekten komşular olarak, İdil halkı olarak şaşırdık" şeklinde konuştu.

(Cüneyt Özkaya/İHA)