Şırnak'ta komşular vahşeti gerçekleştiren babayı anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta komşular vahşeti gerçekleştiren babayı anlattı

24.08.2022 14:08
Şırnak'ta komşular vahşeti gerçekleştiren babayı anlattı

Şırnak'ın İdil ilçesinde eşini ve 3 çocuğunu katleden Hasan Karaaslan'ın komşuları, zanlının psikolojik sorunları olduğunu, bu yüzden katliamı yapmış olabileceğini söyledi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde eşini ve 3 çocuğunu katleden Hasan Karaaslan'ın komşuları, zanlının psikolojik sorunları olduğunu, bu yüzden katliamı yapmış olabileceğini söyledi.

İdil ilçesinde Hasan Karaaslan, gece saatlerinde eşini ve 3 çocuğunu katletti. Olay anında komşuları olan babaannelerinin evinde olan 2 çocuğu katliamdan kurtuldu. Zanlı Karaaslan olayı gerçekleştirdikten sonra emniyete giderek silahı ile birlikte teslim oldu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden üç kız ve annenin cansız bedenlerini otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesine götürdü.

Komşularından Ali Yıldırım, Karaaslan'ın psikolojik sorunları yüzünden cinayetleri işlemiş olabileceğini değerlendirdi. Ali Yıldırım, "Hasan'la kaç seneden beridir komşuyuz. Dün akşam silah seslerine uyandım. Balkona çıktığımızda eşini ve 3 kızını öldürmüştü. Olayı duyduğumuzda çok şaşırdım. Çünkü kendisi kendi halinde sakin biriydi. Bir tane aracı vardı onunla nakliye işi yapıyordu. Sağa sola çok karışan biri değildi. Bu olayı vahşetle karşılıyorum. Psikolojik sorunları vardı. Psikolojik sıkıntıdan dolayı olduğunu, bunalıma girmiş o şekilde cinayetleri işlediğini düşünüyorum" dedi.

Muhittin Özcan ise gece 01.30'da komşularının katliam yaptığını söyledi. Özcan, "Komşuluğu çok güzeldi. Duyduğumuza göre sorunları vardı. Psikolojik sorunları oluyordu. Fakat hiç kimseye zararı yoktu. Bu olayı duyduktan sonra gerçekten komşular olarak, İdil halkı olarak şaşırdık" şeklinde konuştu.

(Cüneyt Özkaya/İHA)

YORUMLAR
500
Eşini ve 3 çocuğunu öldüren adamın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü Eşini ve 3 çocuğunu öldüren adamın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (5) Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu (5) Şırnak'ta eşini ve üç kızını öldüren zanlı tutuklandı Şırnak'ta eşini ve üç kızını öldüren zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Ali Yıldırım, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta komşular vahşeti gerçekleştiren babayı anlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
18:25 Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan ilk görüntüler geldi!
18:02 İsviçre'de duygulandıran anlar! 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları ziyaret eden kadın sevgiyle karşılandı
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:47 CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medyadan vatandaşlara seslendi: Borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
17:17 Emine Erdoğan, çiftçi kadınlarla tarlaya girip topladığı domateslerden menemen yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 20:13:14. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta komşular vahşeti gerçekleştiren babayı anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement