Şırnak'ta vahşice katledilen anne ve 3 kızı defnedildi - Son Dakika
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Şırnak'ta vahşice katledilen anne ve 3 kızı defnedildi

24.08.2022 20:56
Şırnak'ta vahşice katledilen anne ve 3 kızı defnedildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde kocası tarafından katledilen Leyla Karaaslan ve 3 kızı baba evinin olduğu Tılela köyünde defnedildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde kocası tarafından katledilen Leyla Karaaslan ve 3 kızı baba evinin olduğu Tılela köyünde defnedildi.

Kocası Hasan Karaaslan tarafından 3 çocuğuyla birlikte uykuda pompalı tüfekle öldürülen Leyla Karaaslan (40) ve 3 çocuğu Derya (17), Melek (16) ve Şerife (13) Karaaslan yapılan otopsiden sonra cenazeleri baba evine getirildi. İdil'e bağlı Tılela köyüne getirilen cenazeler köy camisinde cenaze namazları kılındı. Daha sonra tabutları omuzlar üzerinde ve ağıtlar eşliğinde köyün mezarlığına getirilerek defnedildi. Defin sırasında Leyla Karaaslan'ın yakınları ağıtlar yakarak ağladı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta vahşice katledilen anne ve 3 kızı defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta vahşice katledilen anne ve 3 kızı defnedildi - Son Dakika
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