Silah temizlerken yaralanan 2 asker ile intihara kalkışan kişi, ambulans uçakla sevk edildi - Son Dakika
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Silah temizlerken yaralanan 2 asker ile intihara kalkışan kişi, ambulans uçakla sevk edildi

03.09.2022 09:55
Silah temizlerken yaralanan 2 asker ile intihara kalkışan kişi, ambulans uçakla sevk edildi

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde silah temizlerken yaralanan 2 asker ile Cizre'de intihara teşebbüs eden 1 kişi, ambulans uçakla Ankara ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde silah temizlerken yaralanan 2 asker ile Cizre'de intihara teşebbüs eden 1 kişi, ambulans uçakla Ankara ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

İdil ilçesinde silah temizleme sırasında yaralanan askerler B.A. (46) ve F.Ö. (27) ile Cizre ilçesinde silahla intihara kalkışan M.A. için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi. Bölgeye sevk edilen ambulans uçakla yaralı askerler Ankara GATA'ya, M.A. ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silah temizlerken yaralanan 2 asker ile intihara kalkışan kişi, ambulans uçakla sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silah temizlerken yaralanan 2 asker ile intihara kalkışan kişi, ambulans uçakla sevk edildi - Son Dakika
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