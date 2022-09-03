Silah temizlerken yaralanan 2 asker ile intihara kalkışan kişi, ambulans uçakla sevk edildi

İdil ilçesinde silah temizleme sırasında yaralanan askerler B.A. (46) ve F.Ö. (27) ile Cizre ilçesinde silahla intihara kalkışan M.A. için Sağlık Bakanlığı 'ndan ambulans uçak talep edildi. Bölgeye sevk edilen ambulans uçakla yaralı askerler Ankara GATA'ya, M.A. ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde silah temizlerken yaralanan 2 asker ile Cizre'de intihara teşebbüs eden 1 kişi, ambulans uçakla Ankara ve Antalya 'daki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

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