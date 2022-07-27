Şırnak'taki trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi Adana'da defnedildi - Son Dakika
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Şırnak'taki trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi Adana'da defnedildi

27.07.2022 17:31
Şırnak'taki trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi Adana'da defnedildi

Şırnak'ın İdil ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki öğretmen Merve Batmaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Şırnak'ın İdil ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki öğretmen Merve Batmaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Cizre Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Batmaz'ın cenazesi, Akkapı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Aile ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından öğretmenin naaşı, toprağa verildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde dün, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki Merve Batmaz hayatını kaybetmiş, kazada sürücülerin de aralarında olduğu 12 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Şırnak, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'taki trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi Adana'da defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'taki trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi Adana'da defnedildi - Son Dakika
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