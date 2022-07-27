Şırnak'taki trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi Adana'da defnedildi

Şırnak'ın İdil ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki öğretmen Merve Batmaz'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.
Cizre Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Batmaz'ın cenazesi, Akkapı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.
Aile ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından öğretmenin naaşı, toprağa verildi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde dün, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki Merve Batmaz hayatını kaybetmiş, kazada sürücülerin de aralarında olduğu 12 kişi yaralanmıştı.
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