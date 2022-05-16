Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika

Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde başlayan organizasyon, kentin ilk uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.

22 Mayıs'a kadar sürecek turnuvaya Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcu katıldı.

Türkiye Tenis Federasyon Başkanı Cengiz Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyon olarak özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığının sporu tabana yayma politikalarına göre projeler geliştirdiklerini söyledi.

Şırnak'ta geçen yıl ulusal bir turnuva düzenlediklerini hatırlatan Durmuş, "Burada çok güzel bir turnuva düzenliyoruz. Şırnak heyecanlı, biz de heyecanlıyız. Hepimiz başlangıç olarak harika bir işe imza atacağız. Federasyonun uluslararası bir turnuvayı burada yapması tarihinde bir ilk. Tüm dünyanın gözü üzerimizde. Şırnak başardı. İnşallah daha güzel projelerle birlikte olacağız." dedi.

Turnuvaya Gürcistan'dan katılan sporcu Konstantine Sharvashidze (14) daha önce Antalya'ya geldiğini ve orayı çok sevdiğini belirtti.

Sharvashidze, "Gürcistan'da teniste birinci oldum. Profesyonel sporcu olmak istiyorum. Burada da birinci olmak istiyorum." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen sporcu Aslı Defne Türkoğlu (14) da bölgeye ilk defa geldiğini, Şırnak'ı çok sevdiğini aktardı.

Kentteki tenis kortlarının tenis oynamaya çok elverişli olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Buradaki organizasyonu çok beğendim. Uluslararası turnuvalara çok katılmadım. Ulusal turnuvalara daha çok katılıyorum. Uzun zamandır ara vermiştim. Burada iyi şeyler hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuvada daha sonra müsabakalara geçildi.