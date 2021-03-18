Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma - Son Dakika

Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma

18.03.2021 11:07
Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında 'mavi' kategoride yer alan Şırnak'ta başarının mimarının, 80 kişiden oluşan filyasyon ekibinin özverili çalışması olduğu ortaya çıktı.

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs risk haritasında 'mavi' kategoride yer alan Şırnak'ta başarının mimarının, 80 kişiden oluşan filyasyon ekibinin özverili çalışması olduğu ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, her gün 80 kişilik ekiple sahada olduklarını belirterek, "80 kişilik 20 ekip, her bir ekip 4 kişiden oluşacak şekilde il merkezi ve ilçelerimizde sahada çalışmalar yaptık. Bu ekipler, denetimden çok kendi içimizde oluşturduğumuz bilgilendirme ekipleridir. Bir yerde çıkabilecek vaka artışının ya da aşılamada ortaya çıkabilecek en küçük sıkıntının giderilmesi için çaba gösterildi. Ekipler, sahada halkla bire bir temas edip, ev ev dolaşıp, bilgilendirme yapıyorlar" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen koronavirüs risk haritasında önceki hafta 100 bin nüfusta 5,76 olan Şırnak'ta vaka sayısı, bu haftaki verilerde 4,46 olarak açıklandı. Yeni verilerle Şırnak, Siirt'ten sonra Türkiye'de en az vakanın tespit edildiği ikinci il olarak belirlendi. Şırnak'ın Türkiye genelinde salgında büyük başarı sağlayan iller arasında olması, kentte mutluluk yaşattı.

Şırnak Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, koronavirüsle mücadelede 80 kişilik ekiple her gün sahada olduklarını dile getirerek, ekiplerin yaptığı başarılı çalışmalarla vaka sayısında azalmayı sağladıklarını söyledi.Sürecin başından beri sahada aktif rol oynadıklarını anlatan Opr. Dr. Başıbüyük, şöyle konuştu: "Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında kurumlar arası sağlanan koordinasyonun sonuçlarını son dönemlerde almaya başladık. Vaka sayılarının düşüşüyle beraber şu anda bu tabloyu korumak için gayret gösteriyoruz. Bu tabloyu korumak için 80 kişilik, 4 kişiden oluşan 20 ekip, il merkezi ve ilçelerimizde şu anda sahadalar. Bu ekipler, kendi içimizde oluşturduğumuz bilgilendirme ekipleridir. Ekipler, ortaya çıkabilecek bir vaka artışı ya da aşılamada ortaya çıkabilecek en küçük bir sıkıntının giderilmesi için çaba gösteriyor. Şu anda bu ekipler aktif olarak sahada vatandaşla bire bir temas edip ev ev dolaşıp bilgilendirme yapıyorlar. Unutmamamız gereken, kuralları da tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Şu anda evet bunun faydasını görüyoruz. İlerde bunun ne kadar faydasını göreceğimizi ise zaman gösterecektir. Sayın valimizin de ifade ettiği gibi sürekli kırmızı alarm durumundayız ve bu noktada sürekli sahada hızlı bir şekilde reaksiyon verme gayreti içerisindeyiz."'VİRÜSÜN EN ÖNEMLİ BULAŞ KAYNAĞI YAKIN TEMAS'Vatandaşın, kontrollü normalleşme sürecini pandemi öncesi normalleşme olarak algılamamaları konusunda uyarıda bulunan Başıbüyük, "Normalleşmenin adı, kontrollü ve denetimli normalleşme olarak geçiyor. Aslında maske, mesafe, hijyen kuralları halen geçerli. Bununla beraber kişilerin özellikle esnafımızın aynı ortamda çok kalabalık kişilerle beraber bir arada bulunmamaları gerekiyor. Biliyoruz ki virüsün en önemli bulaş kaynağı yakın temas ve sıkı ortamlarda, fazlaca kişinin olduğu ortamlarda bir arada bulunmak. Bunun önüne geçmek için lütfen kurallara riayet edip, kuralları tekrar tekrar hatırlayalım. Biz kurallara uyarsak pandemi öncesi normalle o kadar yakın vaka sayısına ulaşırız. Eğer normalleşmeyi pandemi öncesi hiçbir şey yokmuş gibi algılarsak bunun sonuçları kısa sürede, çok kısa sürede belki de daha önce yaşadığımız vaka sayısının çok üzerine çıkan bir sonuç ile karşılaşabiliriz" dedi.'ŞIRNAK İYİ BİR YOLDA GİDİYOR'Kafe işletmecisi Cengiz Belge ise Şırnak'ın mavi renkte olmasıyla iyi süreç yaşadıklarını dile getirip, "Tedbirlere devam ediyoruz. Dezenfektan, maske kontrolleri yapıyoruz. Müşterilerimizi HES kodu ile alıp, oturtuyoruz. Önlemlerimizi artırdık. Müşterilerimiz de duyarlı davranıyorlar. Şırnak iyi bir yolda gidiyor" diye konuştu.

Lokanta işletmecisi Veysel İlhan ise Şırnak'ta maske kuralına çok dikkat ettiklerini belirterek, "Türkiye'de mavi kategoriye girmeyi çok hak ettik, diye düşünüyorum. Hem maske hem mesafe konusunda hiçbir zaman tereddüdümüz olmadı. Herkes üzerine düşen görevini yaptı" dedi.


Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma
Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma
Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma
Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma
Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma
Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma
Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma
Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma
Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma
Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma

Sağlık Bakanlığı, Normalleşme, Türkiye, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma - Son Dakika


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