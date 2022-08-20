İş adamları derneğinden polis memuruna teşekkür plaketi - Son Dakika
Üye Girişi

İş adamları derneğinden polis memuruna teşekkür plaketi

20.08.2022 12:08
İş adamları derneğinden polis memuruna teşekkür plaketi

Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünde uzun yıllar görev yapan ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne tayini çıkan trafik polisine iş adamları derneği tarafından teşekkür plaketi verildi.

Şırnak'ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğünde uzun yıllar görev yapan ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne tayini çıkan trafik polisine iş adamları derneği tarafından teşekkür plaketi verildi.

2016 yılından beri Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme büro amirliğinde görev yapan trafik polisi Serdar Mermi'nin tayininin Antalya'nın Manavgat ilçesine çıkması üzerine dernek tarafından kendisine teşekkür plaketi verildi. Geldiği günden beri halk ile iç içe yaşayıp Kürtçe öğrenen 1 kız çocuğu babası trafik polisi Serdar Mermi'nin 6 yıl sonra tayininin çıkması ilçe esnafı tarafında buruk karşılandı. İlçe eşrafı tarafından sevilen polis memuru Serdar Mermi'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunup plaket takdim eden iş adamları derneği Şırnak şube başkanı Abdurrahman Kesik, "Trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu tarihi İpekyolu üzerindeki memleketimiz Silopi'de 6 yıl boyunca trafik denetleme büro amirliğinde yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunar yeni tayin yerinin hayırlı olmasını dilerim" dedi. - ŞIRNAK

YORUMLAR
500
10 günlük bebeği ölüme terk etmişlerdi! Polis ekipleri incelemelerin ardından anne ve babayı buldu 10 günlük bebeği ölüme terk etmişlerdi! Polis ekipleri incelemelerin ardından anne ve babayı buldu Antalya'da 15 gün önce ağaç altına bırakılan bebeğin ailesi bulundu Antalya'da 15 gün önce ağaç altına bırakılan bebeğin ailesi bulundu
Kaynak: İHA

Hisarcık, Antalya, Silopi, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş adamları derneğinden polis memuruna teşekkür plaketi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:27 Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:27 Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 12:09:00. #1.11#
SON DAKİKA: İş adamları derneğinden polis memuruna teşekkür plaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement