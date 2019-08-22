Son Dakika Haberleri: Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı...
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Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı...

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı..., System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kösreli köyü kırsalında güvenlik güçlerince devam eden operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Kösreli, Silopi, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:12 Kaynak: AA
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