Silopi'de taciz iddiasına linç girişimini polis güçlükle önledi: O anlar kamerada - Son Dakika
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Silopi'de taciz iddiasına linç girişimini polis güçlükle önledi: O anlar kamerada

27.08.2022 21:14
Silopi'de taciz iddiasına linç girişimini polis güçlükle önledi: O anlar kamerada

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 19 yaşındaki R.S.'ye sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından linç edilmek istenen İ.Ç.'yi (34), polis ekipleri güçlükle kurtardı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 19 yaşındaki R.S.'ye sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından linç edilmek istenen İ.Ç.'yi (34), polis ekipleri güçlükle kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi. R.S., kendisine cinsel içerikli sözler söylediği gerekçesiyle çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine çevredekiler yere yatırdıkları İ.Ç.'yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.Ç.'yi öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alan polis ekipleri, bir binaya götürerek güvenlik önlemi aldı. Aldığı darbelerle yaralanan İ.Ç., burada sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından zırhlı araca bindirildiği sırada, tacize uğrayan genç kızın ailesi ve akrabalarının saldırısına uğradı. Yaklaşık 1 saat yaşanan arbedenin ardından şüpheli İ.Ç. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Silopi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de taciz iddiasına linç girişimini polis güçlükle önledi: O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silopi'de taciz iddiasına linç girişimini polis güçlükle önledi: O anlar kamerada - Son Dakika
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