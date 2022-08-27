Silopi'de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi, linç girişimini polis önledi - Son Dakika
Üye Girişi

Silopi'de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi, linç girişimini polis önledi

27.08.2022 23:20
Silopi'de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi, linç girişimini polis önledi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa linç girişimini polis önledi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa linç girişimini polis önledi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sanat Sokağı'nda R.S. (19) adlı genç kız, İ.Ç. (34) adlı şahsın kendisine cinsel içerikli sözler söylediği gerekçesiyle çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine çevredekiler yere yatırdıkları İ.Ç.'yi darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.Ç.'yi kalabalığından elinden alan ekip, bir binaya götürerek güvenlik önlemi aldı. Aldığı darbelerle yaralanan İ.Ç., burada sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından zırhlı araca bindirildiği sırada, genç kızın ailesi ve akrabalarının da olay yerine gelmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Polis ekiplerinin olayı yatıştırmasının ardından şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan kavga anları kameraya yansıdı. - ŞIRNAK

YORUMLAR
500
SİLOPİ'DE TACİZ İDDİASINA LİNÇ GİRİŞİMİNİ POLİS GÜÇLÜKLE ÖNLEDİ O ANLAR KAMERADA SİLOPİ'DE TACİZ İDDİASINA LİNÇ GİRİŞİMİNİ POLİS GÜÇLÜKLE ÖNLEDİ O ANLAR KAMERADA Silopi'de taciz iddiasına linç girişimini polis güçlükle önledi: O anlar kamerada Silopi'de taciz iddiasına linç girişimini polis güçlükle önledi: O anlar kamerada
Kaynak: İHA

Hisarcık, Silopi, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silopi'de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi, linç girişimini polis önledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:07 Fransa'da kebapçı açmak isteyen Cengiz Ünder'in Türkiye ve İtalya'dan gelen teklifleri reddettiği iddia edildi
22:32 Tutuklanan şarkıcı Gülşen'e bir destek de Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mertens'in eşinden geldi
22:19 Ankaragücü'nde istifa depremi! Teknik direktör Mustafa Dalcı görevi bıraktı
22:01 CHP lideri Kılıçraoğlu'nu şaşırtan soru: İmamoğlu ve Yavaş'tan hangisinin adaylığını onaylarsınız?
21:53 Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Cicaldau, Kalba Union'a kiralandı
21:22 Azerbaycan Özel Kuvvetler askerleri Laçın'de Türk bayrağı açtı
21:22 Ankaragücü'nü farklı geçen Fatih Karagümrük ilk puanlarını aldı
20:50 İstanbul'da 2 ton uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş tebrik etti
20:34 Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı
20:20 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sağlık çalışanları ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 23:20:35. #1.12#
SON DAKİKA: Silopi'de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi, linç girişimini polis önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement