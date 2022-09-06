Şırnak'ta kömür ocağına ait kamyon gölete düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta kömür ocağına ait kamyon gölete düştü

06.09.2022 11:08
Şırnak'ta kömür ocağına ait kamyon gölete düştü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gölete devrilen kamyonun sürücüsünün bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gölete devrilen kamyonun sürücüsünün bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Cudi Dağı mevkisinde özel bir maden ocağına ait sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak gölete devrildi.

Bölgeye, jandarma 112 Acil Sağlık ve Cizre'den AFAD'ın dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sürücünün bulunması için başlatılan arama çalışması sürerken bölgeye takviye amaçlı Diyarbakır ve Batman'dan da AFAD'ın dalgıç ekipleri sevk edildi.

YORUMLAR
500
Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu Şırnak'ta dikkat çeken takı geleneği! Oy kullanır gibi sandık kuruldu Elazığ'da 345 personelin katıldığı deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti Elazığ'da 345 personelin katıldığı deprem ve yangın tatbikatı nefes kesti
Kaynak: AA

Cudi Dağı, Şırnak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kömür ocağına ait kamyon gölete düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz
10:38 Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti!
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:24 PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
10:23 Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
10:14 Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş
10:07 Motorine 77 kuruşluk zam kapıda! Bu gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor
10:07 Japonya'da okul servisinde unutulan çocuk 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:04 Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesine Necati Şaşmaz ve Uğur Pektaş da katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:08:25. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta kömür ocağına ait kamyon gölete düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement