Ekiplerce sürücünün bulunması için başlatılan arama çalışması sürerken bölgeye takviye amaçlı Diyarbakır ve Batman 'dan da AFAD'ın dalgıç ekipleri sevk edildi.

Cudi Dağı mevkisinde özel bir maden ocağına ait sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak gölete devrildi.

Kaynak: AA

Cudi Dağı, Şırnak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta kömür ocağına ait kamyon gölete düştü - Son Dakika

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