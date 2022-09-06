Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpekyolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Adil Tayşun'ın (23) kullandığı motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale ile iç kanama şüphesi olan Tayşun, Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İpekyolu, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Silopi'de motosikletli kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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