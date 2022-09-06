Silopi'de motosikletli kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Silopi'de motosikletli kaza: 1 yaralı

06.09.2022 15:43
Silopi'de motosikletli kaza: 1 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde İpekyolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde İpekyolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpekyolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden Adil Tayşun'ın (23) kullandığı motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale ile iç kanama şüphesi olan Tayşun, Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tayşun'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

İpekyolu, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silopi'de motosikletli kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silopi'de motosikletli kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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