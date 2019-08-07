Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini...
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:21 Kaynak: İHA
'ın Silopi
ilçesinde Ortaköy Jandarma
yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi. - ANKARA
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