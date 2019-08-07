Son Dakika Haberleri: Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini...
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini...

36 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini..., System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ortaköy Jandarma yol arama noktasına saldırarak 2 jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi. - ANKARA
Jandarma, Ortaköy, Silopi, Şırnak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:21 Kaynak: İHA
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