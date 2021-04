Şırnak'ın tek kadın döner ustası - Son Dakika

ŞIRNAK'ın tek kadın döner ustası Esra Ötün (20), kentteki bir zincir döner dükkanında görev yapıyor. Döner ustası olmaya karar verdiğinde, ailesinin buna inanmadığını, ancak şimdi kendisiyle gurur duyduklarını anlatan Ötün, "Yapabileceğime inanıyordum. Bazen tökezlediğim oldu. Ama asla olmayacak demedim. Olması için elimden geleni yaptım ve şu an buradayım" dedi.

Şırnak'ın tek kadın döner ustası Esra Ötün, bir yıl önce dayısına ait döner dükkanında ilk kez çalışma hayatına atıldı. Kısa sürede döner ustası olmayı başaran Ötün, şimdilerde kentteki bir zincir döner dükkanında kestiği dönerle büyük beğeni topluyor. Ustalarının yardımı sayesinde, döner kesmeye başladığını belirten lise mezunu Ötün, "Bir yerden başlamam gerekiyordu. Dayımın sayesinde kendimi bu sektörde buldum. Burası açıldığı zaman, dayım çalışmamı istedi. İş dağılımı olduğu zaman, tezgaha merak sardım. Çünkü orada bir şeyler olacağını biliyordum. Kendimi bir yerde bulacağımı biliyordum. Geldim, çalıştım. Ferhat ustam sağ olsun. Buraya geldiysem, onun emeklerinin sayesinde" dedi.

'KADINLAR ŞUNU YAPAMAZ, BUNU YAPAMAZ ALGISI VAR'Döner ustası olmaya karar verdiğinde, ailesinin inanmadığını, çektiği videoları ailesine gösterince mutlu olduklarını ifade eden Ötün, şunları söyledi: "Bıçağı ilk elime aldığım zaman, yapabileceğimi biliyordum. İnsan içten bir şey istiyorsa, gerçekten başarır. Gerçekten inanmak, başarmanın yarısıdır. Bazen tökezlediğim oldu. Ama asla olmayacak demedim. Olması için elimden geleni yaptım ve şu an buradayım. Çok mutluyum. İlk karar aldığım zaman, ailem inanmadı aslında. Çünkü kadınların yapabileceği bir iş değil gibi görünüyor. Ülkemizde, 'Kadınlar şunu yapamaz, bunu yapamaz' algısı var. Ama biz kadınlar daha çok şey başarıyoruz. Kadınlar her şeyi yapar. Ailem başta şaşırdı. İnanmadılar. Ama çok mutlu oldular, gurur duydular. Şu an arkamdalar."ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIYORBir yandan da üniversite sınavlarına hazırlandığını söyleyen Ötün, "Üniversiteye hazırlanıyorum. Hazırlanırken, kendimi bu işte buldum. Bundan sonra da böyle olacak. Bu iş için her şeyi yapacağım. Daha iyi yerlere gelebilmek için elimden geleni yapacağım. Erkeklerin yaptığı bütün işleri yapabiliriz. Yeter ki gönülden isteyelim. Kadınlara şunu söylemek istiyorum: Yaptığınız şeyden utanmayın, istediğiniz ne varsa onu yapın. Gerçekten insan başarıyor" dedi.Müşterilerin kendisini gördüğünde çok şaşırdığını belirten Ötün, "Müşteriler beni izliyor. Çoğu 'Helal olsun sana' diyor. Genellikle olumlu karşılıyorlar. Seviniyorlar. Ben de mutlu oluyorum" diye konuştu.'ESRA'NIN BURADA VERDİĞİ EMEK ÇOK ÖNEMLİ'Esra'nın başarısını takdir ettiklerini belirten döner ustası Serkan Badem ise, "Bizim için çok gurur verici. Genç kızlarımız gayet başarılı, istekli, atik ve hırslılar. Esra'nın burada verdiği emek çok önemlidir. Onun verdiği çabayla bugünleri görüyoruz. Çok güzel bir tablomuz var. Onu her zaman seyretmeye devam ediyoruz. Esra'nın başarısı, sosyal olması açısından çok önemli. Şu an bölgemizde gezdiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla, yegane kadın döner ustamız Esra'dır."