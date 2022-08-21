Kayıp Firdevs'in çayda cesedi bulundu; vücudunda darp izleri var - Son Dakika
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Kayıp Firdevs'in çayda cesedi bulundu; vücudunda darp izleri var

21.08.2022 10:51
Kayıp Firdevs'in çayda cesedi bulundu; vücudunda darp izleri var

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu Firdevs Babat'ın (17), Hezil Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, ailesinin 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu Firdevs Babat'ın (17), Hezil Çayı'nda cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp izleri bulunan Babat'ın cesedi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde, 2 gün önce "Arkadaşıma gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen Firdevs Babat için ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma kırsalda, emniyet de kent genelinde genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, 2 günlük arama sonucu genç kızın cesedini Şırnak-Uludere yolunun 15'inci kilometresinde Hezil Çayı'nda iki taş arasına sıkışmış halde buldu. Yapılan ilk incelemede, Firdevs Babat'ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Firdevs'in cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Soruşturma sürüyor.


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Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızın yarı çıplak cesedi bulundu! Şırnak'ta kayıp olarak aranan genç kızın yarı çıplak cesedi bulundu! Şırnak'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen genç kızın cesedi çayda bulundu Şırnak'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen genç kızın cesedi çayda bulundu
Kaynak: DHA

Hezil Çayı, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Firdevs'in çayda cesedi bulundu; vücudunda darp izleri var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp Firdevs'in çayda cesedi bulundu; vücudunda darp izleri var - Son Dakika
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