Alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri Unimog araç şarampole devrildi. Araçta bulunan 10 asker hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Uludere, Tragger, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şırnak'ta askeri araç şarampole devrildi: 10 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.