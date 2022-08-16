Şırnak'ta baraj gölüne giren genç kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta baraj gölüne giren genç kayboldu

16.08.2022 20:46
Şırnak'ta baraj gölüne giren genç kayboldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baraj gölüne giren genç kayboldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baraj gölüne giren genç kayboldu.

Enver Baykır (16), akşam saatlerinde arkadaşlarıyla serinlemek için Ortabağ köyündeki Musa Tepe Barajı'nda suya girdi.

Baykır'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Daha sonra Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları, hava kararana kadar sürdü.

Ara verilen çalışmaların, yarın Diyarbakır ve Batman'dan AFAD ile su altı arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla devam edeceği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Baraj gölüne düşen genç kayboldu Baraj gölüne düşen genç kayboldu Şırnak'ta 50 milyon lira maliyetle yapımı devam eden hastanede sona yaklaşıldı Şırnak'ta 50 milyon lira maliyetle yapımı devam eden hastanede sona yaklaşıldı
Kaynak: AA

Ortabağ, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta baraj gölüne giren genç kayboldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da bir araya gelecek! Masada tahıl koridoru var
20:07 Ordulu gurbetçi arabasının arkasına yazdığı yazı ile isyan etti: Günlük 700 TL'ye işçi yok
19:28 MasterChef'te şaşkınlık yaratan iddia! Acun, rahatsız olduğu yarışmacıyı göndermek istemiş
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:50 Denizli'de kayıp olarak aranan eski belde belediye başkanının cansız bedeni bulundu
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 20:46:37. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta baraj gölüne giren genç kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement