Şırnak'ın Uludere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Sait...
2 saat önce
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Sait Ürek kazandı.
Şırnak
'ın Uludere
ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti
adayı Sait Ürek
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sait Ürek 2 bin 776, HDP
adayı Selehattin Ürün
bin 660, CHP
adayı Salih Tanık
352 oy aldı.
Ürek'in öz geçmişi
Sait Ürek, 1978 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde doğdu. Ürek, ilköğretimini ve lise eğitimini Uludere'de tamamladı. Sait Ürek, 2012 yılında AK Parti Uludere İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katkıda bulunan Ürek, evli ve 5 çocuk babasıdır.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi