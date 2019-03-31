Son Dakika Haberleri: Şırnak'ın Uludere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Sait...

Şırnak'ın Uludere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Sait...

2 saat önce

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Sait Ürek kazandı.

Şırnak'ın Uludere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Sait..., System.String[]
Şırnak'ın Uludere ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Sait Ürek kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Sait Ürek 2 bin 776, HDP adayı Selehattin Ürün bin 660, CHP adayı Salih Tanık 352 oy aldı.

Ürek'in öz geçmişi

Sait Ürek, 1978 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde doğdu. Ürek, ilköğretimini ve lise eğitimini Uludere'de tamamladı. Sait Ürek, 2012 yılında AK Parti Uludere İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katkıda bulunan Ürek, evli ve 5 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Sait Ürek, AK Parti, Şırnak, Uludere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:55:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ın Uludere İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Sait...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]