Akaryakıta hem indirim hem de zam! Biri 24 lirayı aştı, diğeri 20 lira seviyelerine geldi

Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, Batman ve Şırnak'tan AFAD ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin katıldığı arama çalışmaları sonucu Baykır'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: AA

Ortabağ, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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