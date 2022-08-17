Şırnak'ta baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

17.08.2022 19:04

Şırnak'ın Uludere ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği baraj gölünde cesedi bulunan gencin cenazesi toprağa verildiOrtabağ köyündeki Musa Tepe Barajı'nda kaybolan Enver Baykır'ın (16) bulunması için gece ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği baraj gölünde cesedi bulunan gencin cenazesi toprağa verildi

Ortabağ köyündeki Musa Tepe Barajı'nda kaybolan Enver Baykır'ın (16) bulunması için gece ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, Batman ve Şırnak'tan AFAD ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin katıldığı arama çalışmaları sonucu Baykır'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj gölünde suya girdiği yerin yaklaşık 300 metre ilerisinde bulunan Baykır'ın cesedi, otopsi için Uludere Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Hastane morgundan ailesi tarafından alınan ve Ortabağ köyüne getirilen cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

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Kaynak: AA

Ortabağ, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şırnak'ta baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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