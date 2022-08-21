Şırnak'ta iki gündür kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Şırnak'ta iki gündür kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu

21.08.2022 01:08
Şırnak'ta iki gündür kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni bulundu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde iki gündür kayıp olan Firdevs Babatın cansız bedeni bulundu. İddiaya göre, 2 gün önce sabah evden arkadaşına diye çıkan Firdevs Babat'tan bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler çalışma başlattı. Aramalar sonucunda bu gün akşam saatlerinde Şenoba Hezil Çayında 16 yaşındaki Firdevs Babat'ın yarı çıplak şekilde vücudunda darbe izleri ile iki taşın arasına sıkışmış cansız bedeni bulundu. Olay yeri incelemenin ardından ceset otopsi için önce Uludere Devlet Hastanesine ardından Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. Akşam saatlerinde ise olay ilgili bir şüpheli göz altına alınırken soruşturma devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

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Şırnak'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen genç kızın cesedi çayda bulundu Şırnak'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen genç kızın cesedi çayda bulundu
Kaynak: İHA

Uludere, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta iki gündür kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta iki gündür kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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